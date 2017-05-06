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Kolej Giriş Sınavı’nın 2. basamağı bugün

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Kolej Giriş Sınavı’nın 2. basamağı bugün
Toplam 3 aşamalı Kolej Giriş Sınavlarının 2. basamağı (KGS-2), bugün yapılıyor.

Türk Maarif Koleji, Bület Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 7 sınav merkezinde iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09:00-10:30, ikinci oturumu ise 11:00-12:30 saatleri arasında yapılıyor.

Sınava, toplam 2 bin 71 öğrenci katılıyor.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarlarının bakanlığın www.mebnet.net adresinden yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçları aynı gün akşam saatlerinde açıklanacak.

Kolej Giriş Sınavları’nın üçüncü ve son basamak sınavı (KGS-Final) 10 Haziran’da yapılacak. Öğrenciler final sınavının ardından, her üç basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (%25 KGS-1 + %25 KGS-2 + %50 KGS Final) elde ettikleri Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre kayıt hakkı elde edebilecek.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 50 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 595 öğrenci 2017-2018 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edecek.

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