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Kolej Giriş Sınavları’nın 1. Basamağı yarın yapılıyor

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Kolej Giriş Sınavları’nın 1. Basamağı yarın yapılıyor
Kolej Giriş Sınavları’nın 1. Basamağı yarın yapılıyor

Kolej Giriş Sınavları’nın 1. Basamağı yarın yapılıyor.Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 7 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11:00-12:30 saatleri arasında yapılacak.

Sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış toplam 2 bin 94 öğrencinin katılması bekleniyor.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak.

Cevap kâğıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının da aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.Kolej Giriş Sınavları’nın ikinci basamağı KGS-2 ise 9 Haziran Cumartesi yapılacak.

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