Kolej giriş sınavlarının birinci basamağı sınav sonuçları açıklandı.. İşte sonuçlar

Bugün yapılan Kolej sınavlarının birinci basamağı sınav sonuçları açıklandı.
Sınav, Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 8 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleşti...
2020 Kolej Giriş Sınavları birinci basamak sonuçları için tıklayınız:
19 Mayıs Türk Maarif Koleji Aday Numarasına göre Sıralı Liste
Gazimağusa Türk Maarif Koleji Aday Numarasına göre Sıralı Liste
Güzelyurt Türk Maarif Koleji Aday Numarasına göre Sıralı Liste
Türk Maarif Koleji Aday Numarasına göre Sıralı Liste
Bekirpaşa Lisesi - Kolej Sınıfı Aday Numarasına göre Sıralı Liste
Hala Sultan İlahiyat Koleji Aday Numarasına göre Sıralı Liste
Lefke Gazi Lisesi - Kolej Sınıfı Aday Numarasına göre Sıralı Liste
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