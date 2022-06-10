Kolej sınavında PCR/antijen test istenmeyecek

Kolej Giriş Sınavlarının 2. Basamağı’na (KGS-2) katılacak öğrencilerden, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun açıkladığı kararlar doğrultusunda PCR veya Antijen test sonucu istenmeyeceğini açıkladı.
Açıklamada ayrıca sınava katılacak öğrencilerin sınav merkezlerine girerken sınav giriş belgelerini göstermeleri gerektiği de hatırlatılırken, yaşanabilecek yoğunluğun önlenebilmesi adına öğrencilerin, sınavdan yarım saat önce sınav merkezinde olmaları önerildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.