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Kolej sınavlarının birinci basamağı 25 Ocak’ta

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2019-2020 öğretim yılı, Kolej Giriş Sınavlarının (KGS),1’inci Basamağı (KGS-1), 25 Ocak Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.
Kolej sınavlarının birinci basamağı 25 Ocak’ta

Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 8 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavınbirinci oturumu 09:00-10:30, ikinci oturumun ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapılacak.

Sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış toplam 1964 öğrencinin katılması beklenmektedir. Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Bakanlığımızın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacaktır. Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarınında aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

Kolej Giriş Sınavları’nın2’nci basamak sınavı (KGS-2) 6Haziran2020 Cumartesi yapılacak.Öğrenciler;bu iki basamaktan elde ettikleri puanlarınhesaplanması sonucunda (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ilekolejlerin kontenjan sayılarına göre 2020-2021 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecekler.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100,Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 50, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 620 öğrenci 2020-2021 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.

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