Koleji Kazanan Öğrencilerin Kayıtları Yarın Başlıyor… Kayıtlar 30 Haziran’a Kadar Sürecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü, geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen Kolej Giriş Sınavları sonucunda yerleştirme hakkı kazanan öğrencilerin okul kayıtlarının yarın başlayacağını ve 30 Haziran Salı gününe kadar süreceğini bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, kayıt için gerekli belgelerin “İlkokul Tamamlama Belgesi (Aslı), Doğum Belgesi (Aslı), 4 adet vesikalık resim, kimlik kartı fotokopisi ve ikametgah belgesi” olduğu kaydedildi.