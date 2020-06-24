  • BIST 114.449
  • Altın 389,066
  • Dolar 6,8503
  • Euro 7,7211
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Koleji Kazanan Öğrencilerin Kayıtları Yarın Başlıyor… Kayıtlar 30 Haziran’a Kadar Sürecek

» »
Koleji Kazanan Öğrencilerin Kayıtları Yarın Başlıyor… Kayıtlar 30 Haziran’a Kadar Sürecek
Koleji Kazanan Öğrencilerin Kayıtları Yarın Başlıyor… Kayıtlar 30 Haziran’a Kadar Sürecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü, geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen Kolej Giriş Sınavları sonucunda yerleştirme hakkı kazanan öğrencilerin okul kayıtlarının yarın başlayacağını ve 30 Haziran Salı gününe kadar süreceğini bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, kayıt için gerekli belgelerin “İlkokul Tamamlama Belgesi (Aslı), Doğum Belgesi (Aslı),  4 adet vesikalık resim,  kimlik kartı fotokopisi ve ikametgah belgesi” olduğu kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pilli: "Toplam 307 test yapıldı, pozitif vaka yok"24 Haziran 2020 Çarşamba 17:53
  • Berova: “40 hasta hastanede yatsa kimse dışarı çıkamaz, gevşemeden endişeliyim”24 Haziran 2020 Çarşamba 17:52
  • Tatar: Akıncı’nın seçimlerin öne alınmasını istemesi Meclis iradesini hiçe saymaktır24 Haziran 2020 Çarşamba 17:20
  • Tatar: Akıncı, titiz davranmadığımız havası yaratmaya çalışıyor24 Haziran 2020 Çarşamba 17:18
  • HP'den istifa!24 Haziran 2020 Çarşamba 17:09
  • Yılmazışık, Fransanın İnsanlık Suçu İşlediğini İleri Sürdü24 Haziran 2020 Çarşamba 17:07
  • Meclis Başkan Yardımcısı Töre, GKK Komutanı Altan Er’i ziyaret etti24 Haziran 2020 Çarşamba 17:06
  • Meclis yarın hem yasama hem de denetim gündemiyle toplanacak24 Haziran 2020 Çarşamba 17:05
  • Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı24 Haziran 2020 Çarşamba 17:05
  • KTSO: “II. ekonomik tedbir paketi reel sektörü daha kucaklayıcı”24 Haziran 2020 Çarşamba 17:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti