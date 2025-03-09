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Kolektif akıl, müzakere süreçlerinin omurgasını oluşturmaya devam edecek

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Kolektif akıl, müzakere süreçlerinin omurgasını oluşturmaya devam edecek
Kolektif akıl, müzakere süreçlerinin omurgasını oluşturmaya devam edecek

CTP Heyeti İsviçre’de Federal Modeli İnceledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, 2-7 Mart tarihleri arasında İsviçre’nin başkenti Bern’de temaslarda bulundu. Program kapsamında, toplumsal dinamikler, temsiliyet modelleri ve doğrudan katılım mekanizmaları ele alındı.

Heyet, İsviçre’nin federal yapısının tarihsel, ekonomik, hukuki ve siyasi arka planını uzmanlarla tartışma fırsatı buldu. Federal modelin sürdürülebilirliği ve işlevselliği üzerine yapılan incelemelerde, merkeziyetçilik ile yerel özerklik dengesinin nasıl kurulduğu değerlendirildi. İsviçre’de dört dil topluluğunun (Almanca, Fransızca, İtalyanca, Romanşça) ortak yaşam standardını koruma yöntemleri analiz edildi.

Doğrudan demokrasi uygulamaları ve kantonal özerklik, programın önemli başlıkları arasında yer aldı. Federal Anayasa çerçevesinde kantonlara tanınan geniş yetkiler, yerel yönetimlerin esneklik kazanmasını sağlıyor. Referandum ve halk inisiyatifi gibi araçların etkin kullanımı, halkın karar alma süreçlerine doğrudan katılımını teşvik ediyor.

Kıbrıs’tan sekiz siyasi parti temsilcisinin ve müzakere süreçlerinde deneyimli isimlerin katıldığı ziyaret, “Kıbrıs Diyalog Formu” organizasyonu ile İsviçre Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği’nin desteğiyle gerçekleştirildi. CTP heyeti, İsviçre deneyiminin Kıbrıs’taki olası federal çözüme katkı sağlayabileceğini vurgulayarak, dayanışma, uzlaşı ve kolektif akıl ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, organizasyona destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

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