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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

“Kolerektal Kanserler Sempozyumu” yapıldı

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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde, “Kolerektal Kanserler Sempozyumu” düzenledi.
“Kolerektal Kanserler Sempozyumu” yapıldı

Sempozyum, bugün Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği konferans salonunda yapıldı.

Türkiye ve KKTC’den uzmanlar sempozyumda “Kolerektal Kanserlerle” ilgili tanı, tedavi yöntemleri, cerrahi girişimler gibi başlıklar üzerinde konuştu.

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