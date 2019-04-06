“Kolerektal Kanserler Sempozyumu” yapıldı

Sempozyum, bugün Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği konferans salonunda yapıldı.
Türkiye ve KKTC’den uzmanlar sempozyumda “Kolerektal Kanserlerle” ilgili tanı, tedavi yöntemleri, cerrahi girişimler gibi başlıklar üzerinde konuştu.
Sempozyum, bugün Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği konferans salonunda yapıldı.
Türkiye ve KKTC’den uzmanlar sempozyumda “Kolerektal Kanserlerle” ilgili tanı, tedavi yöntemleri, cerrahi girişimler gibi başlıklar üzerinde konuştu.
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