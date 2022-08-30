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Kolesterol düzenleyici ilaçlar kas ağrısı mı yapıyor?

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Yeni yapılan bir araştırma, kolestrol düzenleyici ilaçlar grubu statinlerin yanlış değerlendirildiğini ortaya çıkardı.
Kolesterol düzenleyici ilaçlar kas ağrısı mı yapıyor?

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi araştırmasına göre, statinler, dünya çapında, sağlık yetkilileri tarafından resmi yan etkiler olarak listelenmesine rağmen, genellikle kas ağrısına ve güçsüzlüğe neden olmuyor. Görülen semptomlar muhtemelen yaşlılığın doğal belirtileri olarak kabul görüyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, inceleme, kolesterol düşürücü ilaçların, onları alan hastalarda ağrı ve sızı vakalarının yüzde 10’undan daha azında sorumlu olduğunu buldu.

Araştırmacılar, sonuçların, hastaların ve doktorların, ilaçlarını almayı bırakıp bırakmamaları gerektiğini düşünürken “bilgili kararlar vermelerine” yardımcı olacağını söylüyor.

Oxford Üniversitesi’nde epidemiyolog olan baş araştırmacı Profesör Colin Baigent, statin kullanan bir hasta kas ağrısı çekiyorsa, bunun “büyük olasılıkla başka nedenlerden kaynaklandığını ve statin tedavisinin, diğer potansiyel nedenler araştırılana kadar devam etmesi gerektiğini” söyledi.

STATİN TEDAVİSİ GÖRENLERDE KAS SEMPTOMLARI VAR

 

Araştırmanın ortak baş yazarı ve Oxford Üniversitesi’nden bir araştırmacı olan Dr. Christina Reith, “Araştırmamız gösteriyor ki statin tedavisi gören kişilerde kas semptomları gelişebilirken, statin kullanmayan kişilerde de bu tür semptomların yaygın olarak görüldüğüne dikkat etmek önemlidir.”

“Kas semptomları geliştiren ve statin kullanan kişiler için neden çoğu zaman bu ilaçlar olmayacaktır.”

“Bu sonuçların, kardiyovasküler hastalık riskini azaltmada bilinen önemli faydalarını akılda tutarak, doktorların ve hastaların statin tedavisine başlayıp başlamama veya tedaviye devam etme konusunda bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olacağını umuyoruz” dedi.

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