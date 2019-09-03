Kolesterol nasıl düşer? Kolesterolü düşürmek için ne yemek gerekir?

Kolesterol nasıl düşer sorusunun cevabı aslında oldukça basittir. Düşük kolesterol seviyeleri kalp hastalığından ve kalp krizinden korumaktadır. Kullanılan ilaçlar kolesterol seviyenizi düşürmeye yardımcı olabilir ancak beslenmenizde yapacağınız bir takım değişiklikler kolesterol nasıl düşer sorusunu en doğru şekilde çözmenize yardımcı olabilir. Kolesterol nasıl düşer sorusunun cevaplarını henüz bilmiyorsanız sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz bilgilere göz atabilirsiniz. İşte kolesterol nasıl düşer sorusunun cevabı…

Yüksek kolesterol seviyeleri kalp hastalığı ve kalp krizi gibi ölümcül hastalıkları da beraberinde getirebilmektedir. Kullanılan kolesterol ilaçları, kolesterol seviyenizi düşürmenize yardımcı olabilir ancak bunu sağlıklı bir şekilde meydana getirebilmek için yaşam tarzınızda bir takım değişiklikler yapmanız gerekir. Eğer kolesterol seviyenizi düşürmek istiyorsanız ve kolesterol nasıl düşer, ne yapmalıyım sorularının cevaplarını merak ediyorsanız sizler için araştırdığımız bilgilere göz atabilirsiniz.

SAĞLIKLI BESİNLER TÜKETİN

Diyetinizde yapılan birkaç değişiklik, kolesterolü azaltabilir ve kalp sağlığınızı iyileştirebilir:

DOYMUŞ YAĞLARI AZALTIN Öncelikle kırmızı ette ve tam yağlı süt ürünlerinde bulunan doymuş yağlar, toplam kolesterolünüzü artırır. Doymuş yağ tüketiminizi azaltmak, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolünüzü düşürmenize yardımcı olabilir.

TRANS YAĞLARI ORTADAN KALDIRIN Bazen gıda etiketlerinde "kısmen hidrojene bitkisel yağ" olarak listelenen trans yağlar, margarinlerde ve marketten alınan çerezlerde, krakerlerde ve keklerde kullanılır. Trans yağlar genel kolesterol seviyesini yükseltir.

OMEGA 3 BAKIMINDAN ZENGİN BESİNLER TÜKETİN Omega-3 yağ asitleri LDL kolesterolü etkilemez. Ancak kan basıncını düşürmek gibi kalp sağlığına yararları da vardır. Omega-3 yağ asitleri içeren yiyecekler arasında somon, uskumru, ringa balığı, ceviz ve keten tohumu sayılabilir. Kolesterol seviyenizi dengeleyebilmek, kalp krizi riskini en aza indirmek istiyorsanız bu balıklardan faydalanabilirsiniz.

ÇÖZÜNÜR LİFİ ARTTIRIN Çözünebilir lif, kolesterolün kan dolaşımınıza emilimini azaltabilir. Çözünebilir lif yulaf ezmesi, barbunya fasulyesi, Brüksel lahanası, elma ve armut gibi yiyeceklerde bulunur.

PEYNİR ALTI SUYU PROTEİNİ EKLEYİN Süt ürünlerinde bulunan peynir altı suyu proteini, süt ürünlerine atfedilen sağlık yararlarının çoğunu barındırabilmektedir. Çalışmalar, ek olarak verilen peynir altı suyu proteininin hem LDL kolesterolü hem de toplam kolesterolü ve kan basıncını düşürdüğünü göstermiştir.

HAFTADA 2 DEFA MUTLAKA EGZERSİZ YAPIN

Egzersiz kolesterolü artırabilir. Orta derecede fiziksel aktivite, "iyi" kolesterol olan yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterolü yükseltmeye yardımcı olabilir. Doktorunuz i haftada beş kez en az 30 dakika egzersiz yapın ya da haftada üç kez 20 dakika boyunca aerobik aktivite yapın önerisinde bulunabilir.

Günde birkaç kez kısa aralıklarla bile fiziksel aktivite eklemek, kilo vermeye başlamanıza yardımcı olabilir.

- Öğle yemeği saatinde günlük yürüyüş yapın

- Bisiklet sürmeyi ihmal etmeyin.

- Kendinize favori bir spor dalı seçin.

Motive olmak için bir egzersiz arkadaşı bulmayı veya bir egzersiz grubuna katılmayı düşünün.

SİGARAYI BIRAKIN

Sigarayı bırakmak kolesterol seviyenizi önemli bir oranda azaltmaya yardımcı olmaktadır.

· Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra kan basıncınız ve kalp atış hızınız dengelenir.

· Bıraktıktan sonraki üç ay içerisinde kan dolaşımınız ve akciğer fonksiyonunuz iyileşmeye başlar

· Bırakma yılı içinde kalp hastalığı riskiniz sigara içenlerin yarısı kadardır.

FAZLA KİLOLARDAN KURTULUN

Birkaç ekstra kilo bile almak yüksek kolesterol oranının artmasına neden olur. Beslenmenizde küçük değişiklikler yapmaya başlayın. Şekerli içecekler içiyorsanız, tarçınlı su içmeye özen gösterin. Patlamış mısır veya çubuk krakerle atıştırma yapın. Tatlı bir şey arzuluyorsanız, kuru meyveleri az bi oranda tüketmek şartıyla kullanabilirsiniz.

Günlük rutininize daha fazla etkinlik katmanın yollarını arayın, örneğin asansörden çıkmak yerine merdivenleri kullanmayı tercih edin. İş aralarında yürüyüşler yapın. Yemek pişirme ya da bahçe işi yapma gibi ayakta durma etkinliklerini arttırmaya çalışın.

ALKOL ALMAYIN

Alkol, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ YETERLİ DEĞİLSE...

Bazen sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri kolesterol seviyesini düşürmek için yeterli değildir. Doktorunuz kolesterolünüzü düşürmeye yardımcı olması için ilaç tavsiye ederse, yaşam tarzınızı değiştirmeye devam ederken ilaçlarınızı reçete edildiği şekilde kullanın. Yaşam tarzı değişiklikleri ilaç dozunuzu düşük tutmanıza yardımcı olabilir.

ÇÖZÜNEBİLİR LİFLER TÜKETİN

Çözünebilir lif sağlıklı probiyotik bağırsak bakterilerini besler ve kolesterolü vücuttan uzaklaştırır, LDL ve VLDL'yi azaltır. İyi kaynaklar arasında fasulye, bezelye, mercimek, meyve, psyllium ve yulaf dahil tam tahıllar bulunur.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜREN YİYECEKLER NELERDİR?

Patlıcan ve bamya. Bu düşük kalorili iki sebze, iyi çözünür lif kaynaklarıdır.

Kuruyemiş. Bir çalışma alanı, badem, ceviz, yerfıstığı ve diğer fındık yemenin kalp için iyi olduğunu gösteriyor. Günde 2 avuç fındık yemek,% 5 oranında LDL'yi biraz düşürebilir.