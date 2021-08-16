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Kolesterolü ilaç kullanmadan nasıl düşürebiliriz?

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Vücuttaki bütün hücrelerde bulunan bir yağ türevi olan kolesterol, hem karaciğer tarafından üretilir, hem de dışarıdan yiyeceklerle alınır.
Kolesterolü ilaç kullanmadan nasıl düşürebiliriz?

Bu durum eğer kilo sorunu, kan şekeri yüksekliği, iyi kolesterol azlığı, trigliserit fazlalığı, ürik asit yüksekliği gibi diğer bazı parametrelerle de birlikteyse tehlike daha da büyür. Dolayısıyla kötü kolesterolü düşürmenin hayati önem taşıdığını belirten Diyetisyen Dürdane Keskiner, bu sorundan ilaçsız kurtulmanın püf noktalarını şöyle anlattı…

Dürdane Keskiner

İYİ KOLESTEROLÜ YÜKSELTİN

Diyetle çok miktarda alınan doymuş yağ asitlerinin kandaki kolesterolü artırıcı, doymamış yağ asitlerinin ise azaltıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Kilo problemi olan kişilerin kan kolesterolünün, olmayanlara oranla daha yüksek olduğu da belirtilmektedir. Yapılan araştırmalar, kalp-damar rahatsızlığı olan hastalarda, halk arasında kötü kolesterol olarak bilinen “LDL” kolesterolün yüksek olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla kan kolesterol düzeyinin 200mg/100ml'yi aşmaması gerekir. İyi kolesterol olarak bilinen “HDL”nin mümkün olduğunca yüksek tutulması önerilmektedir.

BU KURALLARA DİKKAT EDİN

LDL'yi düşürüp, HDL'yi yükseltmek için mutlaka egzersiz yapın ve beslenmenizi şöyle düzenleyin:…
– Diyetinizde aldığınız yağ miktarını azaltın. Doymuş yağlar yerine doymamış yağlar tercih edin. Margarin, kuyruk yağı gibi katı yağlardan uzak durun.
– Gün içinde bol su tüketin.
– Süt ve süt ürünleri tüketirken az yağlı olanları tercih edin.
– Kızartmalardan, fast-food'dan uzak durun.
– Daha fazla posa alın.
– Yağlı etlerden, salam-sucuk-sosis gibi şarküteri ürünleri tüketmeyin.
– Vücut ağırlığınızı koruyun veya fazla  kilolu iseniz zayıflayın.
– Düzenli egzersiz yapın.

BU GIDALARA AĞIRLIK VERİN

Reçeteli ilaçları kullanmadan, doğal besinler ve bitkilerden yararlanarak tabii düzenli egzersiz de yaparak kötü kolesterolü düşürmek mümkün. İşte düzenli tüketmeniz gereken gıdalar:…
– Yulaf kepeği, tam buğday ekmeği, bakliyat (posa)
– Ceviz, fındık, badem, balık, keten tohumu (Omega-3)
– Elma (kuvarsetin ve pektin)
– Sarımsak (allicin)
– Soğan (kuvarsetin)
– Greyfurt, elma, armut (pektin)
– Zeytinyağı (tekli doymamış yağ asitleri)
– Yeşil ve siyah çay (kateşinler)

SAĞLIKLI BİR TARİF

AVOKADOLU SMOOTHİE

MALZEMELER:
– 1 Adet küçük ya da orta boy avokado
– Chia tohumu ya da tercihen badem, yulaf veya pirinç
– 1 bardak yağsız süt, tercihen laktozsuz ya da soya sütü

YAPILIŞI: Soyulmuş avokadoyu parçalara ayırarak tercihen ekleyeceğiniz içeriklerle blend edecek kıvama getirin. Avokado parçaları pürüzsüz bir kıvama gelince yavaşça sütü ekleyin. Yaklaşık 1 ila 2 dakika blendırlayın. Son olarak da meyve parçacıklarını ekleyerek içeceğinizi hazır kıvama getirebilirsiniz.

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