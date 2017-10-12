Koli basili saptanan okullardaki su depoları temizleniyor

Su depolarında koli basiliye rastlanan 40 okuldaki 42 su deposu bugün boşaltılıp temizlenerek temiz suyla doldurulacak.

Sağlık Bakanlığı, Girne, Lefkoşa ve İskele bölgelerindeki 40 ilkokul, ortaokul ve lisede bulunan 42 su deposunda, koli basili mikrobuna rastlandığı ve bu okullarda su kullanımının durdurulduğu açıklandı.



Sağlık Bakanlığı’nın okullarda yaptığı su denetimlerinin sonuçları dün bakanlığa ulaştı.



Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’yla da görüşülerek alınması gereken tedbirlerin belirlendiği, Bakanlığın söz konusu okullarda su kullanımını durdurduğu kaydedildi.



Bu sabahtan itibaren depolar boşlatılıp, ilaçlanarak yerine temiz su doldurulacak. Depolara temiz su konulana kadar öğrencilerin söz konusu depoları kullanmasına izin verilmeyeceği açıklandı.

KOLİ BASİLİ NEDİR?

E.coli olarak da isimlendirilen koli basili insanların ve hayvanların bağırsaklarında bol miktarda bulunan ve yüzden fazla çeşidi olan bir bakteri… Bakterinin bazı çeşitleri gıdalar ve sular ile bulaşan salgınlara neden oluyor ve bağırsak enfeksiyonu yapıyor.