Kolik Bebek Nedir? Her Ağlayan Bebeğe Kolik Denir mi?

Bebeğiniz normalin dışında ağlama nöbetleri mi geçiriyor? Her şeyi tamam olsa da ağlamaktan kendini alıkoyamıyor mu? O halde bebeğiniz kolik olabilir...

Bebeklerde uzun süreli, aralıksız ağlama nöbetlerini ifade eden "kolik"in nedeni hazımsızlık ve gaz oluşumudur. Ancak gaz sancısı çeken ve ağlayan her bebeğe kolik tanısı koymak doğru değildir.

Bir bebeğin ağlaması son derece normaldir. Nitekim bebeklerin rahatsızlıklarını anlatmak için kullandığı tek iletişim aracı ağlamaktır. Bir bebek altı ıslaksa, bezi kirliyse, karnı açsa, üşüyorsa ya da terliyorsa bunu ancak ağlayarak bize anlatabilir.

Ancak bebeğiniz altı temiz ya da karnı doymuş olsa da ağlıyor, ağlaması saatler sürüyor, sancı çeker gibi bacakları karnına çekiyor, vücudunu geriye doğru yay gibi büküyor, karnı sertleşiyor ve doyduğu halde bir türlü uykuya dalamıyorsa, kolik olabilir.

Her üç bebekten biri ve aileleri, ilk 6 ayda benzer sorunlar yaşıyor. Bu sancılar, bebek 2-3 haftalık olduğunda başlıyor, 4-6 haftada en yoğun döneme ulaşıyor, çoğunlukla 3 ayda sona eriyor. Nitekim bebeğinizin bağırsak fonksiyonları geliştikçe, bu sorun da geçecektir, yani bu geçici bir dönemdir, moralinizi bozmayın!

Bu dönemde kolik olan bebeğinizi ve kendinizi rahatlatmanın yolları da mevcuttur.

İşte kolik olan bebeğinizin rahatlatmasına yardımcı olacak bazı öneriler;

Bebeğinizin ağlamasının birçok nedeni olabilir; öncelikle karnı aç ve altı ıslaksa, buna dikkat edin. Bebeğiniz emmek istiyor ama sancılanıyor gibi gözüküyorsa bir doktora gösterebilirsiniz. Bebeğiniz doğduktan sonra yepyeni bir dünyaya alışması biraz zaman alacaktır. Ona karşı son derece şefkatli ve anlayışlı olmalısınız. Onu bol bol kucağınıza alarak sevildiğini, yalnız olmadığını, yanında olduğunuzu hissettirin, kendini güvende hissetmesini sağlayın. Sakin ve sessiz bir yerde emzirin. Bebeğiniz için mümkün olduğunca sakin ortamlar yaratın ve stresten uzak durmaya çalışın. Siz ne kadar rahat ve mutluysanız, bebeğiniz de o kadar rahat ve mutlu olur. Ancak endişeli ve gerginseniz bu bebeğinize de geçer. Hamileliğinizde dinlediğiniz müzik varsa, bebeğinize dinletin. Her beslenme sonrası bebeğinizin doğru yöntemlerle gazını çıkarmasını sağlayın. Bebeğinizin ayaklarını sıcak tutun. Bebeğinizin gazı varsa bacaklarını öne arkaya hareket ettirin, böylece bağırsaklarının çalışmasına yardımcı olabilirsiniz, karnı eğer çok gerginse, ılık havlu koyabilirsiniz, kucağınızda çeşitli pozisyonlarda tutarak hafifçe sallayabilirsiniz.

Bazen ılık bir banyo da ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bebeğinizin vücuduna ve bacaklarına bebek yağlarıyla ve yumuşak hareketlerle masaj yapabilirsiniz. Bu masaj bebeğinizin hoşuna gidecek ve onu rahatlatacaktır. Emzirirken ya da biberon ile beslerken bebeğinizin hava yutmamasına özen gösterin. Örneğin; meme ucunu olabildiğince geniş olarak bebeğinizin ağzına verin. Biberon ile besleniyorsa biberonu yatay değil, dik olarak verin. Emziren anneler yediklerine dikkat etmeli, çünkü annenin yedikleri bebekteki gaz sancısını şiddetlendirir. Örneğin inek sütü ve süt ürünlerini fazla miktarda tüketmeyin. Ayrıca, hazmı zor olan; limon, turp, lahana, brokoli, turunçgiller, soya, baharatlı yiyecekler, çikolata ve soğandan uzak durun. Kahve ve sigara bebekte huzursuzluğa neden olur, mümkünse kahveyi azaltın ve sigarayı bırakın. Bebeğinizi uyku düzenine alıştırmaya çalışın. Örneğin; geceleri loş ışıkta, daha sessiz ve sakin davranıp daha çok uyumasını sağlayın. Gece gündüz farkını kavramasına yardımcı olun.

Kolik bebek konusunda annelerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta; bebeklerde; fıtık, bağırsak düğümlenmesi, orta kulak iltihabı, idrar yolu enfeksiyonu gibi problemler de çok ağlamaya yol açar ve bebeğin kolik sorunu olduğu sanılabilir, bu durumlarda en iyisi bir doktora gözükmektir.