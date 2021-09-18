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Köln Üniversitesinden Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e "fahri doktora" unvanı

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Almanya'da COVID-19'a karşı aşı geliştiren Biontech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci'ye, Köln Üniversitesi tarafından "fahri doktora" unvanı verildi.
Köln Üniversitesinden Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e "fahri doktora" unvanı

Almanya'da COVID-19'a karşı aşı geliştiren Biontech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci'ye, Köln Üniversitesi tarafından "fahri doktora" unvanı verildi.

Almanya'da Köln'ün tarihi belediye binasında düzenlenen törende Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, şehrin altın defterini imzalayarak, Köln Üniversitesi Tıp Fakültesinden "fahri doktora" unvanı aldı.

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, liseyi Köln'de bitiren ve Köln Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görüp doktorasını tamamlayan Şahin ve Türeci'ye insanlığa yaptıkları yeri doldurulamaz hizmetleri için teşekkür etti.

COVID-19 aşısının insanları aylar ve yıllar boyunca acı, travma ve kayıptan kurtardığını belirten Reker, uzun süren çalışmalar sonucu bulunan bu aşının dünyada birçok insanı ölümden kurtardığını söyledi.

"RNA aşısı alanında yaptıkları katkı ile tıp tarihine girdiler"

Uğur Şahin, gençliğinin geçtiği Köln şehrinde arkadaşları, öğretmenleri ve meslektaşlarıyla harika anıları olduğunu belirterek, kendileri için Köln'ün yenilik, gelenek ve kozmopolitliği temsil eden, ilham veren mükemmel bir şehir olduğunu söyledi.

Köln'ün 100 binden fazla öğrencisi olan bir üniversite şehri olduğunu ifade eden Özlem Türeci, kendilerine bu unvanı layık görenlere teşekkür etti.

Köln Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Gereon Fink ise Türeci ve Şahin'in RNA aşısı alanında bilimin gelişmesine yaptıkları katkı ile tıp tarihine girdiklerini ifade ederek, kendilerine "fahri doktora" unvanı vermekten duyduğu memnuniyeti vurguladı.

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