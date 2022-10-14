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Köln’de ilk ezan sesi

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Almanya’nın Köln kentinde bulunan Ehrenfeld- Diyanet Merkez Camii’nden yıllar sonra ilk kez hoparlörle ezan okundu.
Köln’de ilk ezan sesi

Daha önce partilerin ve çeşitli kuruluşların karşı çıktığı ezan sesi, bugün saat 13.24'te ilk kez caminin hoparlörlerinden yayınlandı. 60 desibeli geçmeyen ezanı imam Mustafa Kader okudu. Kader, ilk kez mikrofonla dışarıya verilen ezan okuduğu için heyecanlandığını söyledi.

 

30 KİŞİ KARŞI EYLEM YAPTI

Ezan sesi, caminin bulunduğu sokaktan duyuldu. Bu sırada 30 kişi de, ezanın sesli okunmasına karşı eylem yaptı. Merkez Camii'den ezan okunmasına ilişkin proje iki yıl boyunca devam edecek ve sadece Cuma günleri 5 dakikayı geçmeyecek şekilde ezan okunacak.

Almanya'daki ezan karşıtları, Diyanet'in Ankara'ya bağlı olduğunu ve doğrudan Erdoğan tarafından kontrol edildiğini belirterek, dışarıdan duyulacak şekilde namaz çağrısı yapılmasına karşı çıkıyordu.

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