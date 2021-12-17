Kolokasidis Rum Başkanlık Seçimleri’nde Aday Olduğunu Açıkladı

DİKO partisinin eski yönetici üyelerinden biri olan hukukçu Yorgos Kokolasidis, 2023’te gerçekleştirilecek Rum Başkanlık Seçimleri’ne bağımsız aday olarak katılacağını ilan etti.

Alithia ve diğer gazeteler, DİKO partisinin eski yöneticilerinden olan Yorgos Kolokasidis’in dün düzenlediği basın toplantısında 2021 başkanlık seçimlerinde bağımsız aday olduğunu açıkladığını yazdılar.

Kolokasidis açıklamasında, iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümüne karşı olduğunu belirterek, Annan Planı’na yüzde 76’lık bir oranda “hayır” dendiğini ancak siyasilerin bu yönde bir politika belirlemediklerini de ifade etti.