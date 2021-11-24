Kolombiya'da 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Samaniego kentinde düzenlenen operasyonda 10 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.
Kolombiya’nın Narino bölgesinin Samaniego kentinde ulusal istihbaratla birlikte güvenlik güçlerinin yürüttüğü narkotik operasyonda, 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
Devlet Başkanı Duque, "Narko-terör" örgütü olarak adlandırdığı ELN’ye ait uyuşturucu maddenin bu yıl ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu belirtti.
Kolombiya polisi, uyuşturucu maddenin bir üretim tesisinde çözelti halinde bulunduğunu açıkladı.
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