Kolombiya'da BM görevlisi kaçırıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisinden bir görevlinin Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhalif kanadınca kaçırıldığı bildirildi.

Kolombiya'daki barış anlaşmasının uygulama organlarından Çatışma Sonrası Dönem Yüksek Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, BM görevlisi Herdledy Lopez Hernandez'in, Guaviare yönetim bölgesine bağlı Miraflores kenti kırsalında kaçırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, uyuşturucu üretiminde kullanılan bitkilerle mücadele programı kapsamında köylülerle bir araya gelmek amacıyla bölgede bulunduğu sırada kaçırılan Hernandez'in serbest bırakılması istendi.

Çatışma Sonrası Dönem Bakanı Rafael Pardo ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BM görevlisini kaçıranların FARC'ın muhalif kanadına mensup olduğunu belirtti.

BM Kolombiya Misyonundan yapılan açıklamada ise Herdledy Lopez Hernandez'in serbest bırakılması için hükümetle birlikte çalıştıkları kaydedilerek, olayı gerçekleştirenler kınandı.

Öte yandan, Kolombiya basınında, BM görevlisinin FARC'ın 1. Cephesi tarafından kaçırıldığına yönelik haberler yer aldı.

FARC'ın muhalif kanadı 1. Cephe, 9 Nisan'da yine Guaviare yönetim bölgesinde askerlere yönelik bombalı saldırı gerçekleştirmişti. Devriye gezen güvenlik görevlilerini hedef alan saldırıda bir asker hayatını kaybetmiş, üç asker yaralanmıştı.

Hükümet ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşmasını halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "hayır" sonucu çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

SANTOS, KAÇIRILAN BM GÖREVLİSİ İÇİN BÖLGEYE BİR HEYET GÖNDERİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Diğer yandan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, barış sürecini desteklemek için ülkesini ziyaret eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) heyetini kabul etti.

Santos ile Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin, İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo ve diğer bakanların başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da heyetle yaptığı toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Toplantının ardından Devlet Başkanı Santos, Uruguay'ın BM Daimi Temsilcisi ve BMGK Mayıs ayı Dönem Başkanı Elbio Rosselli ile İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Santos, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile 2016 yılı haziran ayında ilan edilen ateşkese atıfta bulunarak ülkesinde o tarihten bu yana asker ya da sivil kimsenin FARC'la yaşanan bir çatışmada ölmediğini ve kimsenin kaçırılmadığını belirtti.

Ateşkesin, BM'nin katkılarıyla başarılı olarak uygulandığını dile getiren Santos, "Biz, hükümet ve Kolombiyalılar olarak bu ziyareti, bizim barış sürecimize dünyanın ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bir desteği olarak görüyoruz." dedi.

KAÇIRILAN BM GÖREVLİSİ İÇİN HEYET GİDECEK

Ayrıca Santos, FARC'ın muhalif kanatlarından biri tarafından kaçırılan BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi görevlisi Herdledy Lopez Hernandez'in serbest bırakılması için bölgeye bir heyet gönderildiğini açıkladı.

BMGK heyeti Kolombiya programına, FARC militanlarının silah bırakması ve topluma geri dönüşleri için belirlenen alanlardan birinde incelemeler yaparak devam edecek. Yüksek Barış Komisyonu ile FARC ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de görüşecek heyetin bugün ülkeden ayrılması bekleniyor.