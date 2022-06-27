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Kolombiya'da boğa güreşi sırasında tribün çöktü: En az 4 ölü, 300'den fazla yaralı

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Kolombiya'da boğa güreşi etkinliğinde tribünlerin bir kısmının çökmesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi de yaralandı. Yaşamını yitirenler arasında bir çocuk da var.
Kolombiya'da boğa güreşi sırasında tribün çöktü: En az 4 ölü, 300'den fazla yaralı

bazı yaralıların durumunun kritik ve ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Etkinliği görüntülemek için havada olan bir insansız hava aracı, çökme anını kaydetti.

3 katlı tribünün ahşap olduğu açıklandı.

El Espinal Stadyumu'ndaki çökme sırasında o tribünde tam olarak kaç kişi olduğu bilinmiyor

Ülkenin yeni seçilen lideri Gustavo Petro, yerel yetkililere bu tür etkinlikleri sonlandırma çağrısı yaptı.

Petro, "Yerel yetkililerden, insanların ve hayvanların öldüğü etkinlikleri bitirmelerini istiyorum" dedi.

Yaşanan kaos sırasında bir boğa da stadyumdan kaçtı ve şehirde panik yarattı.

Kolombiya'da, Corraleja adı verilen boğa güreşi etkinliği İspanya'daki örneklerinden farklı.

Kolombiya'da boğa güreşlerinde yerel halk da sahaya inebiliyor ve boğalar öldürülmüyor.

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