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Kolombiya'da çöken bina: hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi

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Kolombiya'da çöken bina: hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi
Kolombiya’nın Cartagena kentinde çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısı 20’ye çıktı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Bolivar yönetim bölgesinin başkenti Cartagena’daki bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

Büyük bölümü kaldırılan bina enkazındaki arama çalışmalarının durdurulduğu, olayda yaralanan 16 kişinin tedavisinin halen devam ettiği belirtildi.

Öte yandan aynı kentte başka bir inşaatın da çatısının çökmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Her iki olayla ilgili olarak açılan soruşturma devam ediyor.

İnşaatı ruhsatsız devam eden bina, perşembe günü çökmüş ve işçiler göçük altında kalmıştı.

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