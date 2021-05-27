  • BIST 1.427
  • Altın 516,190
  • Dolar 8,4573
  • Euro 10,3096
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar 28'inci gününde devam ediyor

» »
Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin önemli kentlerinde yürüyüşler yaptı.
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar 28'inci gününde devam ediyor

Ulusal Grev Komitesinin çağrısıyla bir araya gelen sendika temsilcileri, öğrenci grupları ve farklı kesimlerden insanlar, Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin uygulamalarını protesto etti.

Başkent Bogota ve ülkenin ikinci büyük kenti Medellin'de yolu trafiğe kapatan eylemciler, cadde boyunca yürüyerek müzik ve şarkılar eşliğinde barışçıl gösteriler gerçekleştirdi.

Adliye binasını ateşe verdiler

Protestoların başlangıcından bu yana şiddetli olayların yaşandığı Valle del Cauca'nın Tulua kentinde, protestocular ile polis arasında gece saatlerinde arbede yaşandı.

Gösteriler esnasında eylemcilerden bazılarının kentin Adliye binasını ateşe vermesi üzerine binada büyük maddi hasar meydana geldi.

Polis gaz bombası ve cop ile olay çıkartanlara müdahalede bulunarak bölgede kontrolü sağladı.

STK'lerin verilerine göre, 28 gün önce ulusal grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde şu ana kadar 51 gösterici öldü, 2 bin 905 kişi polis şiddetine, 21 kişi cinsel şiddete maruz kaldı.

Protestolarda 1264 kişi gözaltına alınırken 1049 polis ve 1040 sivil yaralandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • El Salvador'da Cinayetle Suçlanan Eski Polisin Bahçesinde 14 Ceset Bulundu21 Mayıs 2021 Cuma 11:34
  • New York 14 ayın ardından normale döndü: Sosyal mesafe ve maske kaldırıldı, işletmeler tam kapasiteyle açıldı20 Mayıs 2021 Perşembe 21:29
  • ABD, Yunanistan’a 165 milyon dolarlık askeri yedek parça satışına onay verdi20 Mayıs 2021 Perşembe 10:00
  • ABD, yolsuzluk yapmakla suçladığı Arnavutluk eski cumhurbaşkanına ülkeye giriş yasağı getirdi20 Mayıs 2021 Perşembe 09:08
  • ABD'de Demokrat Senatör Sanders Senato'ya '227 Filistinlinin hayatını kaybetmesi trajedi değil mi?' diye sordu20 Mayıs 2021 Perşembe 09:02
  • New York Başsavcılığı Trump'ın aile şirketine yönelik incelemeyi cezai soruşturmaya çevirdi19 Mayıs 2021 Çarşamba 23:26
  • New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:29
  • Biden Filistin bayraklarıyla protesto edildi19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:38
  • Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail-Filistin arasında ateşkes talep eden tasarı sunacak19 Mayıs 2021 Çarşamba 08:45
  • ABD Kongre Üyesi Ocasio-Cortez: İsrail'in saldırılarının nedeni ABD'nin desteği16 Mayıs 2021 Pazar 11:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti