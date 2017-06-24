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Kolombiya’da kaçırılan Hollandalı gazeteciler serbest bırakıldı

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Kolombiya’da kaçırılan Hollandalı gazeteciler serbest bırakıldı
Kolombiya’nın El Tarra kentinde 19 Haziran’da Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırılan Hollandalı 2 gazetecinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı El Tarra kenti yakınlarında kaçırılan gazeteciler, gün içinde ELN’den gelen çelişkili açıklamaların ardından Catatumbo kırsalında serbest bırakıldılar.

Yıllar önce Hollandalı bir aileye evlatlık verilen bir çocuğun babasını aramasıyla ilgili belgesel haber yaptıkları sırada kaçırılan gazeteciler, Kolombiya’da insan hakları konusunda çalışmalarda bulunan "Defensoria del Pueblo”ya teslim edildi.

Kolombiya ordusu, 19 Haziran’da gazetecilerin ELN tarafından kaçırıldığını belirtmiş, örgüt ise aynı gün kaçırılma olayıyla ilgisi olmadığını fakat serbest bırakılmaları için çalıştıklarını ifade eden bir duyuru yapmıştı. ELN, ülkeye Venezuela’dan giriş yaptıkları anlaşılan gazetecileri kurtarmak için çalışma başlatan Kolombiya güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını da durdurmasını istemişti.

ELN'nin dün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gazetecilerin sorgulanmak üzere kaçırıldığı iddia edilip özür dilenmiş, Hollandalıların serbest bırakıldıkları ve durumlarının iyi olduğu kaydedilmişti. Daha sonra ise yapılan açıklamanın bir hata olduğunu belirten bir duyuru yayımlanmıştı.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında Ekvador'un başkenti Quito'daki Cashapamba Cizvit merkezinde 7 Şubat'ta törenle başlayan görüşmelerin ikinci turu da Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde devam ediyor.

Yaklaşık bin 500 militanı olduğu tahmin edilen ELN ile ilk turu 6 Nisan'da sona eren görüşmelerin ardından taraflar, belirlenecek bir pilot bölgede mayın temizleme çalışmalarının yürütüleceğini ilan etmişti.

Ekvador’un yeni Devlet Başkanı Lenin Moreno’nun da destekleyeceklerini açıkladığı görüşmelerin ikinci turu, bu ülkenin başkenti Quito'da 17 Mayıs'ta başlamıştı.

Örgütün süreç içerisinde saldırılarını sürdürmesi ve adam kaçırmaya devam etmesi Kolombiyalıların yanı sıra hükümetin örgütle yürüttüğü görüşmelerdeki Başmüzakerecisi Juan Camilo Restrepo'nun tepkisini çekmişti. Restrepo, 11 Haziran’da, ELN’nin adam kaçırma eylemleri devam ettikçe barış sürecinin çok zor yürüyeceğini ima etmişti.

 

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