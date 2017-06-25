Kolombiya'da maden kazası: Ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Cucunaba kentindeki maden ocağında önceki gün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e çıktığını bildirdi.

Santos, Fransa ziyaretinin bitiminde gazetecilere yaptığı açıklamada, madende ölen işçi sayısının 13'e yükseldiğini söyledi. Santos, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinden (UNGRD) yapılan açıklamada ise enkaz altında kalan madencilere ulaşmak için 7'si mühendis 45 arama kurtarma görevlisinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde çalışmaların büyük bir kaya kitlesi nedeniyle güçlükle yürütüldüğü kaydedildi.

Cundinamarca yönetim bölgesine bağlı Cucunaba kırsalındaki madende 23 Haziran'da metan gazından kaynaklandığı düşünülen bir patlama meydana gelmişti. Aynı bölgedeki bir başka madende 2008'de metan gazından kaynaklanan patlamada 8 madenci yaşamını yitirmişti.