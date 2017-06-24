Kolombiya'da maden ocağında göçük: 2 ölü

Yerel basındaki haberlere göre patlama, Cundimarca yönetim bölgesine bağlı Cucunuba kenti kırsalındaki bir kömür madeninde akşam saatlerinde meydana geldi.
Olay yerine ulaşan arama kurtarma ekiplerinin göçükten yaralı çıkardığı 2 işçi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Enkaz altındaki en az 12 işçiye ulaşma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Madende metan gazından kaynaklanan üç patlamanın meydana geldiği belirtiliyor.
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