Kolombiya'da maden ocağında göçük: 2 ölü

Kolombiya'nın Cucunuba kentinde bir maden ocağındaki patlamada iki işçinin hayatını kaybettiği ve en az 12 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre patlama, Cundimarca yönetim bölgesine bağlı Cucunuba kenti kırsalındaki bir kömür madeninde akşam saatlerinde meydana geldi. Olay yerine ulaşan arama kurtarma ekiplerinin göçükten yaralı çıkardığı 2 işçi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Enkaz altındaki en az 12 işçiye ulaşma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Madende metan gazından kaynaklanan üç patlamanın meydana geldiği belirtiliyor.