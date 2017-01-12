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Kolombiya'da silahlı çatışma: 2 ölü

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Kolombiya'da silahlı çatışma: 2 ölü
Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) bağlı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 militanın öldüğü bildirildi.

Kolombiya gazetelerinden El Tiempo'da yer alan habere göre, Teofilo Forero grubu, San Vicente Del Caugan kentine bağlı Tahilandia kırsalında, barış anlaşmasına muhalefet eden 14. Cephe militanlarının kampına saldırdı. Olayda 2 militan yaşamını yitirdi.

Tarafların çatışma sonrası ayrıldığı bölgede Kolombiya ordusu denetimi sağladı. Birleşmiş Milletler Kolombiya Misyonu Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması görevlileri de bu bölgeye gitti.

Kolombiya ordusundan yapılan açıklamada, çatışmanın ateşkesin FARC tarafından ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Ülkede 2 Ekim 2016'da hükümet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının oy kullandığı referandumda yüzde 50,24 "hayır" yanıtı çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

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