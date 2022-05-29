Kolombiya’da tarihi seçim: Halk sandık başında

ABD destekli sağcı ve muhafazakar bir iktidarlarla yönetilen Kolombiya halkı ilk kez bir sol adayı devlet başkanı seçmeye hazırlanıyor. Kolombiyalılar seçimin ilk turu için bugün sandık başına gitti.

Kolombiya bugün tarihi seçimler için sandık başına gitti. Kolombiyalılar, Güney Amerika ülkesine ilk solcu liderini ve ilk siyahi başkan yardımcısını seçmeye hazırlanıyor. Seçimin favorisi sol ittifakta yer alan Gustavo Petro.

62 yaşındaki solcu aday, anketlerde rakiplerinin açık ara önünde görünüyor. Yıllardır sağ iktidarların kontrolünde olan ve ABD’yle yakın ilişkilere sahip ülkede Petro, seçilmesi halinde Kolombiya tarihinin ilk solcu lideri olacak.

Gustavo Petro’nun asıl rakibi, Kolombiya’nın ikinci şehri olan Medellín’in eski belediye başkanı Federico Gutiérrez, görevdeki Başkanlık hükümetiyle yakın bağları olan sağcı bir koalisyona liderlik ediyor.

Ülkede seçimin ikinci turu Haziran ayında yapılacak.

İŞKENCE GÖRMÜŞTÜ

Yoksul bir aileden gelen Gustavo Petro, 1980’lerde 17 yaşındayken M-19 gerilla örgütüne katılmış ve ordu tarafından yakalanarak 2 yıl hapishanede işkence görmüştü. Bir dönem Kongre üyesi olan Petro, 2012-2015 yılları arasında başkent Bogota’nın belediye başkanlığını yaptı.

Ülke, hâlâ solcu gerilla örgütü Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri’yle (FARC) yaklaşık 60 yıl süren ve 2016’daki barış anlaşmasıyla sona eren çatışmaların yaralarını sarmaya çalışıyor. Diğer bir gerilla örgütü olan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve uyuşturucu çeteleriyle süren çatışmalar nedeniyle ülkede şiddet son dönemde yeniden yükselişe geçti.