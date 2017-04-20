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SON DAKİKAUsta oyuncu hayatını kaybetti!

Kolombiya'da toprak kayması: 11 ölü

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Kolombiya'da toprak kayması: 11 ölü
Kolombiya’nın Caldas yönetim bölgesinin başkenti Manizales’te meydana gelen toprak kaymasında 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Manizales Belediye Başkanı Jose Octavio Cardona, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 11 kişinin yaşamını yitirdiğini ve kaybolan en az 20 kişinin arandığını açıkladı.

Felaketin ardından acil durum ilan edilen kentte, 40’tan fazla evin yıkıldığı ve bazı yolların ulaşıma kapandığı belirtildi.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinden (UNGRD) yapılan yazılı açıklamada, Genel Müdür Carlos Ivan Marquez Perez’in, incelemelerde bulunmak üzere Manizales’e geçtiği aktarıldı. Perez, 1 Nisan’da yaşanan ve 321 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin vurduğu Mocoa’daki çalışmaları yönetiyordu.

Öte yandan, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da sosyal medya hesabından bölgeye hareket edeceğini açıkladı.

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