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Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçıları çatışma: 14 polis yaralı

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Kolombiya'nın Narino yönetim bölgesinde çıkan silahlı çatışmada 14 polis, uyuşturucu kaçakçıları tarafından yaralardı.
Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçıları çatışma: 14 polis yaralı

Kolombiya'nın Narino yönetim bölgesinde çıkan silahlı çatışmada 14 polis, uyuşturucu kaçakçıları tarafından yaralardı.

Narkotikle Mücadele Birimi ekipleri, Narino'ya bağlı Tumaco kırsalında, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerine operasyon düzenledi.

Çıkan silahlı çatışmada, 1'i ağır 14 polis yaralandı, 1 eski FARC üyesi öldürüldü.

Ulusal Polis Müdürü General Jorge Luis Vargas Valencia, operasyona komandoların da destek verdiğini belirterek, yaklaşık 60 silahlı kişiye karşı mücadele edildiğini bildirdi.

Günün sonunda çok sayıda silah ve teçhizat ele geçirildiğini vurgulayan Vargas, aynı zamanda bol miktarda uyuşturucuya da el konulduğunu kaydetti.

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