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Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösterilerde can kaybı 24'e yükseldi

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Kolombiya'da sekiz gündür devam eden vergi reformu, eşitsizlikle mücadele, yoksulluk ve polis şiddeti karşıtı kitlesel gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi, yaralı sayısı ise 900'ü geçti.
Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösterilerde can kaybı 24'e yükseldi

Kolombiya'da sekiz gündür devam eden vergi reformu, eşitsizlikle mücadele, yoksulluk ve polis şiddeti karşıtı kitlesel gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi, yaralı sayısı ise 900'ü geçti.

Protestoların merkezi konumundaki, başkentin tarihi Bolivar Meydanı'na yürüyen göstericiler, ellerindeki döviz ve pankartlarla müzik eşliğinde şarkılar söyleyip hükümetin ekonomi politikalarına bir kez daha tepki gösterdi.

Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve su sıkarak müdahale etti.

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