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Kolombiya'daki sel felaketi

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Kolombiya'daki sel felaketi
Kolombiya'da savcılık, sel felaketinin yaşandığı yönetim bölgesi Putumayo'nun idarecilerini ifadeye çağırdı.

Yerel basındaki haberlere göre, savcılık, 273 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin gerçekleştiği Mocoa'nın Belediye Başkanı Jose Antonio Castro ve bağlı olduğu yönetim bölgesi Putumayo'nun Valisi Sorrel Aroca ile eski Vali Jimmy Harold Diaz'dan ifade vermesini istedi.

Soruşturmanın, yetkililerin dönemsel yağmurların yol açacağı olası felaketler karşısında önlem alıp almadıklarını tespit etmek için açıldığı ifade edilirken Ulusal Başsavcı Nestor Humberto Martinez'in selzedelere destek için Mocoa'ya geldiği belirtildi.

ARAMA-KURTARMA VE ENKAZ KALDIRMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Mocoa, Mulato ve Sangoyaco nehirlerinin taşmasıyla 17 mahallesi selden etkilenen kentteki arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Şehrin batısında bulunan bazı mahallelerin, selin taşıdığı dev kayaların yol açtığı yıkımla tamamen haritadan silindiği görülürken, arama kurtarma çalışmaları Kızıl Haç, Sivil Savunma, ordu, polis, itfaiye, Mocoa Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yürütülüyor.

Bölge sakinlerinden birçoğu kurtarma ekiplerine yardım ederken evleri nispeten iyi durumda olan selzedelerin sağlam kalan eşyalarını taşıdıkları görüldü.

İçme suyu, elektrik ve iletişimin olmadığı şehirde bazı bölgeler ve özellikle okullar selzedelerin barınmaları için toplanma merkezine dönüştürüldü. Ülke genelinde toplanan yardımlar, Kızıl Haç ve Kolombiya ordusu tarafından buralarda kalan selzedelere dağıtılıyor.

Ayrıca toplanma merkezlerinde ve kriz yönetim binalarında felaketten sağ kurtarılan ve ölenlerin isimlerinin bulunduğu listeler paylaşılıyor.

CENAZELER DEFNEDİLİYOR

Mocoalıların toplanma merkezleri ve toprak altında kalan eski mahalleler dışında en çok bulundukları yer olan şehir mezarlığında gün boyu ailelerine teslim edilen cenazelerin defin işlemleri devam ediyor.

Hayatını kaybeden aile fertlerini aynı mezara defnetmek zorunda kalan selzedeler ayakta durmakta güçlük çekiyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar Mocoa, Mulato ve Sangoyaco nehirlerinin taşmasına neden olmuş ve cumartesi günü erken saatlerde meydana gelen heyelanlar, Mocoa kentindeki bazı mahallelerin haritadan silinmesine yol açmıştı.

Ekvador ve Peru sınırında yer alan Putumayo yönetim bölgesinin başkenti olan Mocoa'da 45 bin kişi yaşıyor.

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