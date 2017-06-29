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Kolombiya'daki tekne kazası

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Kolombiya'daki tekne kazası
Kolombiya'nın Guatape kentinde baraj gölünde turistleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Kolombiya Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, teknenin battığı yerde arama yapan balık adamların yaklaşık 20 metre derinlikte bir cesede daha ulaştığı kaydedildi.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD) Genel Müdürü Carlos Ivan Marquez de dalgıçların, teknenin battığı yerin 100 metre etrafında arama yapmaya devam ettiğini ayrıca su üstünde de ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belitti. Marquez son bulunan cesedin 63 yaşında bir kadına ait olduğunu ve otopsi için adli tıp kurumuna gönderildiğini aktardı.

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesinde ve Medellin'in 80 kilometre doğusunda yer alan baraj gölünde 25 Haziran'da turistleri taşıyan bir tekne batmıştı.

Kazanın ardından bölgeye giden Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, kazanın soruşturulacağını açıklamış ve şimdilik arama kurtarma çalışmalarına yoğunlaştıklarını belirtmişti.

 

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