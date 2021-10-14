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Kolombiya'dan Panama'ya geçmek isteyen göçmenler boğuldu

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Kolombiya'dan Panama'ya nehir yoluyla geçmek isteyen göçmenlerle dolu sandalın alabora olması sonucu biri bebek, 4 kişi hayatını kaybetti.
Kolombiya'dan Panama'ya geçmek isteyen göçmenler boğuldu

Kolombiya'dan Panama'ya nehir yoluyla geçmek isteyen göçmenlerle dolu sandalın alabora olması sonucu biri bebek, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Antioquia yönetim bölgesine bağlı Necocli kasabasından nehir yoluyla Panama'ya geçmek isteyen göçmenlerin bulunduğu sandal devrildi.

Yetkililer, kazada 1'i bebek, 4 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini, arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, sandalda kapasitenin çok üzerinde göçmenin bulunduğu öne sürüldü.

Yeni bir insani krizle karşı karşıya kalınmasından endişe ediliyor

Kolombiya Ombudsman Ofisi müdürü Carlos Camargo, nehri kaçak ve dayanıksız sandallarla geçmeye çalışan göçmenlerin, hayatlarını tehlikeye attığına dikkati çekerek, "Olaydan büyük üzüntü duyuyoruz, ulusal ve yerel yetkililerin bu insanların durumuna daha fazla özen göstermesi gerekir." ifadesini kullandı.

Kasabanın 4 bin 500 civarında olan nüfusunu dörde katlayan ve sayıları 20 bini geçen göçmenlerin, yetersiz altyapı ve sosyal imkanlar nedeniyle yeni bir insani krizle karşı karşıya kalınmasından endişe ediliyor.

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