Kolombiyalılar neden evlerine kırmızı bayrak asıyor?

165 binden fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ve 6 bine yakın can kaybı görülen Kolombiya’da, 1 Ağustos itibarıyla yeniden 2 haftalık sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlanacak.

Ancak günlü ücretli çalışanlar için bu durum, hayatta kalmak için ihtiyaçları olan gelirin tamamen kesilmesi anlamına geliyor.

Günlük ücretlerle hayatını sürdüren işçilerin ve ailelerinin yaşadığı bu mahallelerde, hükümetten maddi yardım isteyen evlere kırmızı bayrak asılıyor.

Başkent Bogota’da yaşayan işçilerden Claudia, BBC radyoda “Benim gibi geri dönüşümcü olarak çalışan işçiler, ilk kısıtlamalar zamanında hiç çalışamadı. Hükümet de hiçbir yardımda bulunmadığı için yardım çağrısı olarak bu kırmızı bayrakları astık. İkinci kez yasaklar gelirken yine hiçbir yardım yok” diyerek durumu anlattı.

Bogota’nın hemen dışında yaşayan Nanci de, 5 çocuğuna nasıl yemek çıkaracağını düşünüyor:

“Hükümetten hiçbir yardım almıyoruz, gıda yardımı bile yapılmıyor. Kahvaltıya yiyecek bulursam öğlen yemeğine bulamıyorum. Çocuklarım gittikçe daha da zayıflıyor.”