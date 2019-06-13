Kolon kanseri nedir? Kalın bağırsak kanseri gençlerde neden artıyor? (5 soruda kolon kanseri)

Kalın bağırsak kanserinin gelişmesinde hayvansal yağ içeriği önemli faktörler arasında gösteriliyor. Kalın bağırsak kanseri son yıllarda özellikle de genç insanlardaki artış oranı ile dikkat çekiyor. Öyle ki dünyada gençlerde kolorektal kanser sıklığı yılda % 2 oranında artıyor. Bu tablodaki en önemli etken ise kalın bağırsak kanserinin obeziteyle çok yakından ilişkili olması.

Çalışmalar, her 7 kolon kanseri vakasından birinin 40 yaş altı hastada görüldüğünü ortaya koyuyor. Gençlerde kalın bağırsak kanseri oranlarındaki bu artışın daha çok fast food tarzı beslenme alışkanlığına yönelmeden ve hareketsiz yaşamdan, bunların sonucunda da artış gösteren obeziteden kaynaklandığı belirtiliyor.



Şişli Florence Nightingale Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Esat Namal da kalın bağırsak kanserine neden olan risk faktörleri arasında hareketsiz yaşam ve obezitenin önemli bir yer tuttuğuna vurgu yapıyor.



Kalın bağırsak kanserinin en sık rastlanan üçüncü kanser türü olduğunu belirten Doktor Esat Namal, 5 soru 5 cevapla kalın bağırsak kanseri hakkındaki bilgileri şöyle özetliyor:



1- Kalın bağırsak kanseri nedir, neden olur?



Kalın bağırsak, sindirim sisteminin ince bağırsaklardan sonra gelen son kısmını oluşturur. Kalın bağırsağın anüste sonlanan son 15 cm’lik kısmına ise rektum denir. Bu bölgelerde oluşan kanserlere de sırasıyla kolon kanseri ve rektum kanseri denir. Çoğunlukla, kalın bağırsakta oluşan iyi huylu adenom tipi poliplerden gelişir. Risk faktörlerinden bazıları ülseratif kolit ve crohn hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları, ailede kolon kanseri öyküsü olması, düşük lif-yüksek yağ içeren beslenme alışkanlığı, hareketsiz yaşam ve obezitedir.



2- Kalın bağırsak kanserinin bazen hiçbir belirti vermeden sinsice ilerlediği, belirti verdiği noktada ise hastalığın ilerlemiş evrede olduğu belirtiliyor. Bu bağlamda hangi şikayetler kalın bağırsak kanserini düşündürmeli?



Kalın bağırsak kanserinde en sık belirtiler, yeni ortaya çıkan ishal veya kabızlık gibi bağırsak alışkanlıklarının değişmesi, makattan kan gelmesi, karın ağrısı-gaz-şişkinlik gibi sindirim sistemi şikayetleri, bağırsağın tam boşalmaması hissi, halsizlik-yorgunluk, açıklanamayan kilo kaybı ve kansızlıktır.



KALIN BAĞIRSAK KANSERİNDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT!



3- Kalın bağırsak kanserinde kimler risk altında, kimlere kolonoskopi taraması yapılmalı?



Kalın bağırsak kanseri risk faktörlerinden biri ileri yaştır, bu nedenle 50 yaşından sonra herkese en az bir kez kolonoskopi taraması önerilir. Ülseratif kolit ve crohn hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalığı olması, bağırsakta adenomatöz polip saptanması, ailesinde kolon kanseri öyküsü olması gibi risk faktörü olanlara daha sık tarama yapılması önerilir. Bununla birlikte, düşük lif-yüksek yağ içeren beslenme alışkanlığı, hareketsiz yaşam, obezite, sigara-alkol kullanımı değiştirilebilir risk faktörleridir ve yaşam tarzı değişikliği önerilir.



4- Kalın bağırsak kanseri tedavisinde nasıl bir süreç izlenir?



Ameliyat ile tümörün çıkartılması en başarılı sonuçlar verirken, ameliyat olması mümkün olmayan hastalarda kemoterapi, hedefli tedavi gibi sistemik tedavi seçenekleri mevcuttur, rektum kanserinde ayrıca radyoterapi de seçenekler arasındadır. Kalın bağırsak kanseri tanısı alan kişilerin, en uygun tedaviyi belirlemek adına, medikal onkoloji ve genel cerrahi uzmanları tarafından takip edilmesi gereklidir.



5- Kalın bağırsak kanserinden korunmak için beslenmede ve genel yaşam tarzında nelere dikkat etmek gerekir?



Önerilen aralıklarla tarama yaptırın. Sebze, meyve, tam tahıllı gıdalardan zengin bir yeme alışkanlığı geliştirin. Salam, sosis gibi işlenmiş kırmızı eti diyetinizden çıkarın. Düzenli egzersiz yapın. Kilonuza dikkat edin. Sigara içmeyin. Alkolü sınırlandırın.

