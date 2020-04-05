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'Kolonya sürünce alkollü çıktım' dedi, kan tahliliyle ehliyetini geri aldı

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'Kolonya sürünce alkollü çıktım' dedi, kan tahliliyle ehliyetini geri aldı
'Kolonya sürünce alkollü çıktım' dedi, kan tahliliyle ehliyetini geri aldı

Polis çevirmesinde nefesinde 0.62 promil alkol tespit edilen Oğuzcan Kavas, kolonya sürdüğü için alkollü çıktığını iddia etti. Kan tahlilinde sıfır alkollü olduğu sonucu çıkan Kavas, ehliyetini geri aldı.

İzmir’de trafik uygulamasında alkollü çıkan ve ceza kesilen kişi kan tahliliyle alkol almadığını ispatlayıp ehliyetini geri aldı. Çeşme ilçesinde gerçekleşen olayda 31 yaşındaki Oğuzcan Kavas, 20 Haziran 2019’da seyir halindeyken polis kontrol noktasında durduruldu. Diğer araçlar kontrol edilirken eline ve yüzüne kolonya süren Kavas, sıra kendisine gelince 0.62 promil alkollü çıktı. Kavas’a 2 bin 18 lira para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Alkol almadığını ispatlamak için Çeşme Devlet Hastanesi’nde kan numunesi veren Kavas, raporda ‘0’ promil alkol çıktı. Para cezasının iptali, sürücü̈ belgesinin iadesi ve ceza puanının silinmesi için itiraz eden Kavas’ın 6 Şubat’ta görülen davasında cezaları iptal edildi.

Gerekçeli kararda, “Çeşme Devlet Hastanesi’nce düzenlenmiş kabul sınırları içinde olan 0.1 promil değerlerini gösteren raporu, uygulamada kabul edilen her saat için 0.15-0.20 promil düşüş oranları, hastane raporundaki 2 saat sonra alınan 0.1 değeri ile tutanakta ölçülen değer 0.62 promil değeri birlikte değerlendirildiğinde kişide tespit edilen alkol promil değerinin referans oranının altında olduğu anlaşılmakla itirazın kabulüne, ceza tutanağı ve sürücü belgesinin alınması tutanağının iptaline ve iadesine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

 

‘Alkollü çıkmasının üç nedeni olabilir'

Kavas’ın avukatı Mustafa Bilgehan Çalık, müvekkilinin bir süre aracının başında bekletildiğini, daha sonra girdiği kan tahlilinde kanında alkole rastlanılmadığını belirterek, “Uygulama sırasında 0.62 promil çıkmasının üç nedeni olabilir. Kullandığı kozmetik ürünün anlık değer çıkarması, alkolmetre cihazının kalibrasyon ayarının bozuk olabileceği veya alkol çubuğunun kullanılmış olma ihtimali. Raporda değerin 0 çıkması, zamana bağlı vücuttaki alkol oranının azalması hususu dikkate alındığında dahi müvekkilin hiç alkol tüketmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Kan tahlili müvekkilin samimi ikrarındaki haklılığını ve yaşadığı mağduriyeti ortaya koymaktadır. Bu nedenle trafik idari para cezasına itirazımızın kabulü ile yazılı para cezasının iptali, el konulan sürücü belgesinin iadesine, uygulanan ceza puanın kaldırılmasına karar verilmesini talep ettik” dedi.

Çeşme Sulh Ceza Hakimliği’nin kararının kesinleşmesi ile Kavas sürücü belgesine yeniden kavuştu.

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