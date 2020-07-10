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Koloz: “Halk devlet eliyle endişe içerisinde yaşamaya mahkum bırakıldı”

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Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Melisa Koloz yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 virüsünün ülkede görüldüğü günden bu yana halkın yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle endişe ve güvensizlik içerisinde yaşamaya mahkum edildiğini savundu.  
Koloz: “Halk devlet eliyle endişe içerisinde yaşamaya mahkum bırakıldı”

Bağımsızlık Yolu, Bakanlar Kurulu'nun 5 Temmuz’da aldığı kararla PCR testleri için özel sağlık kuruluşlarından hizmet alımına gidecek olması nedeniyle, halkın bir kez daha devlet eliyle endişe içerisinde yaşamaya mahkum bırakıldığını ileri sürdü ve kararın geri çekilmesini istedi.

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Melisa Koloz yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 virüsünün ülkede görüldüğü günden bu yana halkın yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle endişe ve güvensizlik içerisinde yaşamaya mahkum edildiğini savundu.  

Koloz, hükümetin, söz konusu kararın özel sağlık kuruluşları için “ne kadar kazanç sağlayacağını” değil, halk sağlığı açısından taşıdığı büyük riski gözden geçirerek ivedilikle geri alması gerektiğini kaydetti.   

Koloz, “Hükümetin görevinin bugünün koşulları içinde kamu eliyle yaygın testler yapmak, nüfusun ihtiyacı oranında pandemi hastanesi inşa etmek, kamusal sağlık hizmetlerini ülkenin her yerinde yaygınlaştırmak, yeterli miktarda ve güvenceli koşullarda sağlık personeli istihdam etmek ve halkın ekonomik ve sosyal nedenlerle salgının psikolojik yükünü de giderek artan bir şekilde üstlenmesinin önüne geçmek olmalıdır.  Kamusal sağlık haktır, özelin sattığı hizmet değil” dedi.

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