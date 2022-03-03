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Kolpaçino'nun Hüseyin’i Hüseyin Elmalıpınar Hayatını Kaybetti

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Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, Şişli'de kalp krizi geçirdi. 1971 doğumlu Elmalıpınar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kolpaçino'nun Hüseyin’i Hüseyin Elmalıpınar Hayatını Kaybetti

Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, Şişli'de kalp krizi geçirdi. 1971 doğumlu Elmalıpınar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandır.

Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda izlediğimiz oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atarak akıllarda kalmıştır.

2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynamıştır.

2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterini canlandırmanın yanı sıra bir çok dizi ve filmde rol almıştır. 

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