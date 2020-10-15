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Koltuğa işeyen torununu kaynar suya sokan kadına 12 yıl hapis

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ABD’nin Indiana eyaletinde yaşayan bir kadın, dört yaşındaki torununu koltuğa işeyince cezalandırmak amacıyla kaynar suyun altına sokup vücudunda yanık oluşmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle 12 yıl hapse mahkum edildi.
Koltuğa işeyen torununu kaynar suya sokan kadına 12 yıl hapis

ABD’nin Indiana eyaletinde yaşayan bir kadın, dört yaşındaki torununu koltuğa işeyince cezalandırmak amacıyla kaynar suyun altına sokup vücudunda yanık oluşmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle 12 yıl hapse mahkum edildi.

Lebanon kentinde yaşayan 50 yaşındaki Gretta Feil, Alabama eyaletinde yaşayan iki torununu, nisan ayında alarak bakmak için evine götürdü. Ağabeyiyle birlikte Feil’in evinde kalan dört yaşındaki kız çocuğunu ceza olarak duşa sokup kaynar suyun altında dakikalarca kalmaya zorladı. Çocuğun vücudunda üçüncü derece yanık oluştu.

Çocuk annesine olanların anlatttı; akrabaları ise Feil’in çocukları sopayla dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine çocukların anne-babası hukuki mücade başlattı. Feil, nisan ayı içinde tutuklandı.

Mahkemede, çocuğun o gün kaynar su nedeniyle vücudunda oluşan yaraların aylardır tam olarak iyileşmediği belirtildi.

Savcı, “Çocğun fiziki yaraları yavaş yavaş da olsa iyileşiyor. Ancak umarım bu ceza onun psikolojisindeki hasarı da biraz olsun telafi eder. Ayrıca, bu Feil’in uyguladığı ilk şiddet değil” dedi.

Mahkemeye sunulan rapore göre İlk 15 saniye su 55 derece sıcaklıktaydı; 30 saniyeden sonra ise 58. Uzmanların, “Ölebilirdi” dediği çocuğun Alabama’da anne-babasının yanında olduğu ve ebeveynlerinin onunla yakından ilgilendiği, psikolojik destek de aldığı belirtildi.

 

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