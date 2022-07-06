Koltuğu sallantıda olan Johnson’dan ‘istifa’ açıklaması

Kabinesindeki ve lideri olduğu Muhafazakar Parti’deki istifa dalgasıyla sarsılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan açıklama geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johson, hükümette yaşanan istifa dalgasına rağmen istifa etmeyeceğini açıkladı. “Benim görevim yola devam etmek” diyen Johnson, “Hükümetin yola devam etmesinin imkansız hale geldiğini hissetseydim giderdim” dedi.

Parlamentoda konuşma yapan Johnson, ekonominin zor bir dönemden geçtiğini ve Rusya'nın Ukrayna işgalinin Avrupa'da endişeyle izlendiğini belirterek “Bu tam olarak bir hükümetten gitmek yerine işine devam etmesini bekleyeceğiniz bir dönem” dedi.

Başbakan Boris Johnson kabinesinin iki önemli ismi Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid’in istifasının ardından son olarak da Aile Bakanı Will Quince ve Okullardan Sorumlu Devlet Bakanı Robin Walker istifa ettiklerini açıklamıştı. İngiliz basınına göre hükümette istifa dalgasının sürmesi bekleniyor.

PARTİSİNDE DESTEK HIZLA AZALIYOR

2019’da başbakanlık koltuğuna oturan Johnson, “Partygate Skandalı” olarak adlandırılan soruşturmada kendi hükümetinin yürürlüğe koyduğu kısıtlamaları açıkça ihlal ettiği ortaya çıktıktan sonra lideri olduğu Muhafazakar Parti’de geçen ay güven oylamasına tabi tutulmuştu. 359 Muhafazakar Parti milletvekili arasından 148’i Johnson’a güvenmedikleri yönünde oy kullanmış, güvenoyu almasına rağmen parti içinde giderek büyüyen hoşnutsuzluk dikkat çekmişti.