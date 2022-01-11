  • BIST 2.046,03
  • Altın 801.06263
  • Dolar 13.7819
  • Euro 15.6765
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Koltuk altı kararması nasıl geçer?

» »
Koltuk altı kararması nasıl geçer?
Koltuk altı kararması nasıl geçer?

BİTKİSEL YÖNTEMLER

Karbonat

Karbonat, koltuk altı beyazlatmada en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Tüm gözeneklerin açılmasını sağlar, koltuk altınızı beyazlatır ve deodorant gibi kimyasal maddelerden korur.

Uygulaması: Karbonatı bir miktar suyla macun kıvamına getirerek koltuk altlarınıza sürüp, bir süre beklettikten sonra durulayınız.

Limon

Doğal bir beyazlatıcı görevi gören limon, koltuk altı beyazlatmalarında da tercih edilen bir üründür. İçeriğinde asit olduğu için hassas ciltli kişilerin öncelikle küçük bir bölümde vücutlarının tepkimelerini görmeleri önerilir.

Uygulaması: Temizlediğiniz koltuk altlarınıza limonu sürün, iyice ovalayın ve bu işlemi her gün 1 kere tekrarlayın. 

Patates

Doğal bir beyazlatıcı etkisi olan patates, limon süremeyen ve cildi hassas olan kişiler tarafından çeşitli yöntemlerle koltuk altları için kullanılabilir.

Uygulaması: İkişer dilim patates ile koltuk altlarınızı her gün düzenli olarak ovun veya patatesin suyunu çıkarıp bu suyu koltuk altınıza sürün. Patatesi püre haline getirip maske şeklinde de uygulayabilirsiniz.

Süt

Sütün içeriğindeki yağ asitleri ve vitaminler cilde doğal aydınlatıcı etkisi sağlar. En bilinen yöntemi ise sütü lor ile karıştırıp lapa hale getirmektir.

Uygulaması: Süt ve loru karıştırarak oluşturduğunuz lapayı koltuk altınıza sürüp, 15 dakika bekletin ve sonrasında durulayın. Bunu düzenli olarak uygulayın.

Salatalık

Hassas olsun veya olmasın tüm cilt tiplerine uyum sağlayabilecek  salatalık, doğal bir beyazlatıcı etkiye sahiptir.

Uygulaması: Salatalıkları dilimleyip koltuk altınıza direk uygulayabilirsiniz.

Elma sirkesi

Elma sirkesi mikropları öldürücü ve koku oluşumunu engelleyici özelliğe sahiptir. Bunların yanında beyazlatıcı bir etkisi de vardır.

Uygulaması: Sirkeyi koltuk altlarınıza uygulayın ve ovun, 15 dakika bekletip daha sonra durulayın.

KLİNİK YÖNTEMLER

Koltuk altı beyazlatmak için kullanılan klinik yöntemler ise şu şekilde sıralanabilir;

Kimyasal peeling ile deri yüzeyini soyma,

Q Switch ND / Yag lazer kullanılarak yapılan spectra peeling (karbon),

Fraksiyonel karbondioksit lazer,

Her insanın cilt tipi ve ürünlere verdiği reaksiyon farklı olduğu için beyazlatma işleminin ne kadar süreceği ve başarısının hangi oranda olacağı tedavi öncesinde kesin olarak bilinemez.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pfizer/Biontech’ten Omicron Varyantına Karşı Aşı Geliyor11 Ocak 2022 Salı 18:02
  • YDÜ Diş Hastanesi’nde İlk Muayene Ücretsiz, Üstelik Randevu Almanıza Da Gerek Yok11 Ocak 2022 Salı 17:00
  • Egzersizin faydalarını taklit eden ilaç üretiliyor11 Ocak 2022 Salı 11:51
  • Tekrar Isıtmamanız Gereken 7 Yiyecek10 Ocak 2022 Pazartesi 23:56
  • Otoimmün Hastalıkların Yayılmasının Nedeni Olarak Fast Food Beslenme Gösteriliyor10 Ocak 2022 Pazartesi 21:53
  • Hem Corona Hem De Corona Dışındaki Vaka Sayılarında Artış Var10 Ocak 2022 Pazartesi 21:44
  • Dikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor10 Ocak 2022 Pazartesi 20:27
  • Çarpıcı Araştırma: Grip Olanın Covid-19’a Karşı Koruması Daha Fazla10 Ocak 2022 Pazartesi 19:41
  • 5 Yaşın Altındaki Çocuklarda Bu Semptoma Dikkat Edin10 Ocak 2022 Pazartesi 19:23
  • Omicron Varyantı Kovid-19 Testlerinin Fransa'ya Maliyetini Artırdı10 Ocak 2022 Pazartesi 19:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti