Koltuk altı terlemesine botokslu çözüm

Özellikle sıcak havalarda insanları hem fiziksel hem de ruhsal yönden rahatsız eden koltuk altı terlemesi sorununda alternatif çözümlerden biri de botoks uygulaması oluyor.

Vücutta bulunan 5 milyon kadar ter bezinin vücut ve ortam sıcaklığına bağlı olarak otomatik olarak çalıştığını söyleyen Dr. Gizem Toktaş Geylani, terle kaybedilen sıvının su ve tuzdan ibaret olduğunu söyledi.

Geylani, “Sıcaklık dışında alkol, acılı ve baharatlı yiyecekler, rafine şeker, kilo fazlası, sentetik giysiler, genetik yapımız, ilaçlar, hormonal durumumuz, hatta ruhsal durumumuz da terlemeyi etkiler” dedi.

Özellikle kol altı ile el ve ayak bölgesinin aşırı terlemesinin pek çok kişi için rahatsız edici bir durum oluşturduğunu belirten Geylani, bu sorundan kurtulmada botoksun alternatif tedavi yöntemlerinden olduğunu belirterek, "Özellikle koltuk altı terlemesinde botoks tedavisi uygulanmaktadır. Bununla 4-6 ay süren bir rahatlama sağlanır. Botoksla terleme tedavisi uygulamasından sonraki 3 günde etki başlar ve uygulama sonrası 2 haftada en etkin hale gelir. Etki geçmeye başladığında eğer hasta talep ederse ikinci uygulama yapılır” diye konuştu.