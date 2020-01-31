Hafif ya da şiddetli kol uyuşmasının birçok sebebi bulunabilir. Sadece yanlış pozisyonda oturmak veya uyumak, kan akışını kısıtlayabilir veya bir sinire aşırı basınç uygulamak, kol uyuşmasının nedeni olabilir. Bununla birlikte açıklanamayan kol uyuşması, sinir hasarı, fıtıklaşmış disk, kardiyovasküler hastalık gibi altta yatan bir sağlık sorununu gösterebilir. Felç ve kalp krizi gibi ciddi sorunlara sebep olan kol uyuşmasının, olası sekiz nedenini anlatan Çevre Hastanesi doktorlarından Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Akbaşak, olası hastaları ve tedavileri hakkında bilgi verdi.

Hafif ya da şiddetli kol uyuşmasının birçok sebebi bulunabilir. Sadece yanlış pozisyonda oturmak veya uyumak, kan akışını kısıtlayabilir veya bir sinire aşırı basınç uygulamak, kol uyuşmasının nedeni olabilir.