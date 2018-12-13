Kolunu kaybetmişti: Ünlülerin dublöründen rekor tazminat davası

Ünlü oyuncu Milla Jovovich'in dublörü, film setinde geçirdiği kaza sonrası 2.2 milyon sterlin (15 milyon TL) değerinde tazminat davası açtı.

Hollywood dünyası son yılların en yüksek tazminat davasıyla çalkalanıyor.

37 yaşındaki İngiliz vatandaşı Olivia Jackson, 2015 yılına dek Hollywood filmlerinin aranan dublörleri arasındaydı. Ancak Jackson'ın hayatı Jovovich’i üne kavuşturan Resident Evil serisine katılmasıyla değişti.

Serinin son filminde Jovovich'in dublörlüğünü yapan Jackson'a önce bir kavga sahnesinde oynayacağı belirtildi ancak daha sonra senaryoda değişiklik yapıldığı, motosiklet sahnesiyle değiştirildiği söylendi.

Güney Afrika'daki çekimler sırasında Jackson'ın kullandığı motor çekim araçlarından biriyle çarpıştı. Kazada ağır şekilde yaralanan Jackson, 17 gün boyunca komada kaldı.

Omurgası hasar alan genç kadın, yoğun tedavi sürecinin ardından hayata tutunsa da sol kolunu kaybetti.

Doktorlar Jackson'ın hayatta kalabilmesini bile bir mucize olarak değerlendirdi.

Hayatının tamamen değiştiğini, yılda 220 bin sterlin (1.5 milyon TL) kazandığı işini yapamaz hale geldiğini ifade eden Jackson yapım şirketine ve kamera vinç operatörüne dava açtı.

Jackson, 2019 yılının ilk aylarında görülmesi beklenen davayı kazanırsa 2.2 milyon sterlin (15 milyon TL) tazminat alacak.

Genç kadın daha önce Star Wars, Guardians of the Galaxy ve Mad Max gibi filmlerde de dublörlük yapmıştı.