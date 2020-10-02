BREZİLYA'da Kamylla Wanessa Cordeiro de Melo eşiyle 2013 yılında tanışıp evlenen çift, 2014 yılında da çocuk sahibi olmuştu. Obezite tedavisi için ameliyat olduktan sonra 2017 yılında felç olan Kamylla Wanessa Cordeiro de Melo, 78 gün boyunca hastanede kaldı. Hastanede kaldığı sürede annesi ile kocası arasında bir ilişki başladı.