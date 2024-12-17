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Kombos: AB, Suriye’deki gelişmelere sessiz kalmamalı

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Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Avrupa Birliği’nin (AB) Suriye’deki gelişmelere seyirci ve sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.
Kombos: AB, Suriye’deki gelişmelere sessiz kalmamalı

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Avrupa Birliği’nin (AB) Suriye’deki gelişmelere seyirci ve sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Konseyi öncesinde yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın Avusturya ve Yunanistan’ın da desteğiyle AB’nin Suriye konusunda üstlenmesi gereken bir sonraki adımlarla ilgili olarak sunduğu gayri resmi çalışma belgesine (non paper) atıfta bulunan Kombos, AB’nin Suriye’deki gelişmelere seyirci ve sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

Gazete, Kıbrıs Rum Haber Ajansı (KİPE) tarafından yayımlanan bilgilere dayanarak, gayri resmi çalışma belgesinde Suriye’yle ilgili özel bir temsilci atanması, AB’nin desteklenmesiyle ilgili bir mekanizma oluşturulması aynı zamanda Esad rejiminin donmuş mal varlıklarının ülkenin yeniden yapılandırılması için kullanılmasının önerildiğini iletti.

Kombos açıklamasında Suriye’de, azınlıkların haklarına saygı gösterilerek ve mevcut diktatörlüğün yerini dış faktörlerden etkilenecek yeni bir diktatörlüğe bırakmadan, açık ve kapsayıcı bir iktidar geçişi olması gerektiğini de söyledi.

Konsey toplantısına gelişinde yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarının son gelişmelere ve Suriye’deki oldukça istikrarsız duruma odaklanacağını dile getiren Kombos, bunun oldukça tehlikeli bir gelişme olduğuna işaret ederek ancak bir fırsat penceresi bulunduğunu söyledi.

Suriye’nin çok uzun zamandır acı çektiğini ve Suriye halkının çok daha fazlasını hak ettiğini dile getiren Kombos, AB’yi sürece daha aktif bir şekilde müdahil olmaya çağırarak AB’ye çok önemli bir görev düştüğünü düşündüklerini ekledi.

Haravgi gazetesi ise haberinde Kombos tarafından AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında ortaya konan belgenin Suriye’deki kimyasal silahlarla ilgili misyonunun görev süresinin uzatılması ve kayıplarla ilgili bağımsız örgütün işleyişi konusunda AB’nin desteğini istediğini aynı zamanda AB’den kültürel mirasın korunması için de finansman istediğini kaydetti.

Belgede ülkenin (Suriye) bölünmesi ve aşırılığın güçlenmesi ihtimaliyle ilgili endişe de belirtilirken, üç ülkenin belgede yer alan görüşünün Suriye’deki rejimin yıkılmasının tarihi bir an olduğu, bununla birlikte durumun değişken olduğu ve AB’nin bunu dikkatli bir şekilde takip etmesi gerektiği şeklinde olduğu kaydedildi.

Fileletheros gazetesi ise konuyla ilgili haberinde Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya yer verdi.

Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kombos’un söz konusu toplantıda Güney Kıbrıs, Avusturya ve Yunanistan adına söz konusu gayri resmi belgeyi sunduğu ve söz konusu üç ülkenin bu belgeyle birlikte AB’yi azınlıklar dahil olmak üzere tüm Suriyeli vatandaşların haklarının güvence altına alınması için Suriye krizinde aktif siyasi rol oynamaya çağırdığı iletildi.

Gazeteye göre üç ülke yaptığı açıklamada AB’yi bölgesel ortakları ve özellikle Arap ortaklarıyla iş birliği yaparak, Suriyeli göçmenlerin vatanlarına gönüllü ve güvenli bir şekilde dönebilmeleri için ülkede uygun şartların güvenceye alınması amacıyla çalışmaya da çağırdı.

Kombos açıklamasında Esad rejiminin yıkılmasının Suriye halkı açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, Suriye’nin geleceğinin BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının ruhuna uygun şekilde ve Suriye halkının iradesinin rehberlik ettiği kapsayıcı bir prosedürle tayin edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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