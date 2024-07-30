  • BIST 10803.65
  • Altın 2536.858
  • Dolar 33.0456
  • Euro 35.7898
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAİsrail'in olası saldırısına karşı Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

Kombos: Kıbrıs güvenlik köprüsü olmayı sürdürüyor

» »
Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Lübnan’da yaşanan gerginlik sebebiyle üçüncü ülke vatandaşlarının Lübnan’dan ayrılmaları olasılığına hazır olduklarını ifade etti.
Kombos: Kıbrıs güvenlik köprüsü olmayı sürdürüyor

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’la gerçekleştirdiği görüşmede Lübnan konusunun da ele alındığını belirterek, görüşme sonrasında Kombos’un yaptığı açıklamaya yer verdi.

Kombos, Güney Kıbrıs’ın tıpkı Sudan ve İsrail’de yaşanan gelişmelerde olduğu gibi Lübnan konusunda da “Estia” planı çerçevesinde hazırlıklarını gerçekleştirdiğini belirterek; “Gerek kalmamasını umut ediyoruz ama gerekmesi halinde bir güvenlik köprüsü görevi görmeyi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Filistin’e insani yardımın durumuna ilişkin gelişmelerin sorulması üzerine ise Kombos, Filistin’e yönelik her türlü insani yardımın zorluklarla yüz yüze kaldığını ancak yardım konusunda her türlü çabanın devam ettiğini söyledi.

Kombos, ortak devletlerle her türlü senaryoyu ele almakta olduklarını belirtirken, bölgedeki gelişmelerin durumu zorlaştırdığını vurguladı.

Öte yandan Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ise dün yaptığı açıklamada, “Kıbrıs kendini koruyabilecek ve savunabilecek durumdadır.” şeklinde konuştu.

Habere göre Palmas, İsrail-Hizbullah çatışmasının şiddetlenmesi ihtimaline karşı RMMO’nun tedbirler aldığını da doğruladı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “USS Roosevelt” destroyeri Limasol Limanı’nda...28 Temmuz 2024 Pazar 14:29
  • Güney Kıbrıs'ta Künzel’in şartlı serbest bırakılma talebi reddedildi27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:54
  • Hristodulidis: Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin zamanı geldi25 Temmuz 2024 Perşembe 15:19
  • Hristodulidis: RMMO’yla gurur duyuyorum25 Temmuz 2024 Perşembe 14:52
  • Hhristodoulides savunma harcamalarını artırma taahhüdünü yeniledi25 Temmuz 2024 Perşembe 14:51
  • Viral hastalıklar ve Kovid'de artış24 Temmuz 2024 Çarşamba 13:23
  • İşçiler arasında kavga: Başına keserle vurdu24 Temmuz 2024 Çarşamba 12:03
  • Yunan Sözcü: Yunan hükümeti, Kıbrıs sorununa ilişkin tam plan bekliyor24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:41
  • Otel havuzuna dökülen sıvılar 26 kişiyi hastanelik etti23 Temmuz 2024 Salı 14:58
  • Hristodulidis’e göre Erdoğan’ın sözleri “iç siyasete yönelik”23 Temmuz 2024 Salı 14:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti