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Kombos: Kıbrıs sorunu ile AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerleme birbirinden ayrılamaz

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AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, "Kıbrıs sorunu ile AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerleme birbirinden ayrılamaz" dedi.
Kombos: Kıbrıs sorunu ile AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerleme birbirinden ayrılamaz

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, bugün Brüksel'de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılımıyla gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nda Kıbrıs sorunuyla AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerlemenin birbirinden ayrılamayacağının altını çizdi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kombos, AB'nin hem kurumsal düzeyde hem de üye ülkeler düzeyinde Kıbrıs sorununa ilişkin pozisyonunu ve bunun AB-Türkiye ilişkilerinin ilerlemesinde önemli bir temel faktör olduğunu net bir şekilde ifade etme fırsatı bulduğunu belirtti.

CNA’da yer alan habere göre, diğer üye ülkelerin bu konudaki yaklaşımlarının Kıbrıs tarafını tamamen memnun ettiğini vurgulayan Kombos, Kıbrıs sorununun AB-Türkiye ilişkilerindeki olası ilerlemelerden ayrı tutulamayacağını sözlerine ekledi.

Görüşmeler sırasında Türk tarafının süregelen pozisyonlarının gündeme geldiğini ve bunlara uluslararası hukuk temelinde net yanıtlar verildiğini de ifade eden Bakan, sözlerini tamamladı.

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