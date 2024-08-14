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Kombos: Larnaka'daki okullara yatak temin edildi ve Lübnan'ın tahliye edilmesi durumunda tesisler hazırlandı

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Kombos: Larnaka'daki okullara yatak temin edildi ve Lübnan'ın tahliye edilmesi durumunda tesisler hazırlandı
Kombos: Larnaka'daki okullara yatak temin edildi ve Lübnan'ın tahliye edilmesi durumunda tesisler hazırlandı

Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Larnaka'daki okullara yatak temin edildiğini ve Lübnan'ın tahliye edilmesi durumunda vatandaşları kabul edecek tesislerin hazırlandığını açıkladı.

Kombos, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın Estia Planı'nın uygulanmasına hazır olduğunu belirtti. Ayrıca düzenli koordinasyon çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü başkanlığında devletin yetkili kurumlarıyla haftalık toplantının da bu sabah yapıldığını belirtti.

Kıbrıs'ın barındırabileceği maksimum kişi sayısıyla ilgili olarak ise 2006 yılında bu sayının 60.000 olduğunu hatırlattı. Dışişleri bakanı, böylece çok sayıda insanın, daha sonra ülkeden ayrılmaları ve uzun süre kalmamaları koşuluyla memnuniyetle misafir edilebileceğini söyledi.

Ersin Tatar'ın dünkü açıklamalarına değinen Kombos, Kıbrıs Türk tarafının rahatsız olduğunu ve Kıbrıs’ın çabalarını baltalamaya çalıştığını söyledi. Dışişleri Bakanı, "Asılsız iddiaları reddediyoruz" diyerek, Kıbrıs Hükümeti'nin eylemlerinin "yapısı itibarıyla insani" olduğunu da sözlerine ekledi.

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