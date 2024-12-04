Kombos: NATO’ya başvuru noktasında değiliz, adım adım ilerliyoruz

Kombos, “acele etmeden adım adım, olguların kendi başına olgunlaşmasına ve uygun zamanın gelmesine izin vererek ilerleyeceklerini” söyledi.

Fileleftheros’un haberine göre Kombos Rum Meclisinde yaptığı konuşmada NATO üyelik başvurusuyla ilgili “ilandan icraya geçiş çok önemli. İcra için, daha önce söylediğim bazı adımların atılması gerekir” dedi. Kombos, önceliklerinin savunma kabiliyetini güçlendirmek olduğunu da vurguladı.

Konuşmasında, adadaki Türk askeri varlığına ve Türk askerinin tedarikçilerine işaret eden Kombos, “önce, gerekli teçhizatın temin edilmesi değerlendirilmeli.” dedi ve Güney Kıbrıs’ın tedarik zincirini etkileyen bazı jeopolitik olgulara dikkat çekti.

Öncelik savunma kabiliyetini güçlendirmek

“Her halükarda önceliğin, bazı iş birlikleri aracılığıyla savunma kabiliyetini güçlendirmek olduğunu” belirten Kombos malzeme, eğitim ve altyapı olanaklarının, Güney Kıbrıs’ın iş birliği içerisinde olduğu NATO ülkeleriyle aynı seviyeye getirilmesi gerektiğine ve yaklaşımlarının bu yönde olduğuna işaret etti.

Kombos, “ABD ile ilişkileri mükemmel bir noktada olsa da” savunma tedarikinin güçlendirilmesi, silah sistemlerine erişim, RMMO personelinin eğitim nedeniyle ve NATO ülkeleriyle iş birliği içerisinde olunduğundan altyapılarının güçlendirilmesine yatırım yapmaları gerektiğini söyledi. Kombos “bu üç noktada iş birliği yaptığımız ülkelerle aynı hizaya gelmeliyiz.” ifadesini de kullandı.

“İlandan icraye geçiş önemli…öncelikle bazı adımların atılması gerekir”

Konstantinos Kombos NATO’ya üyelik başvurusuyla ilgili “ilandan icraya geçiş çok önemli. İcra için, daha önce söylediğim bazı adımların atılması gerekir” dedi.

Kombos NATO konusunda kendisinin ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yaptığı açıklamaları “büyüteçle yorumlama ve yanlış yorumlama eğiliminden” söz ederek “sonucun kamuoyu önünde tartışılması zarar vermez, ancak gerekli olduğunu da düşünmüyorum.” dedi. Bu tartışmanın zamanı geldiğinde yapılacağını da belirten Kombos, “NATO’ya üyelik başvurusunda bulunma noktasında değiliz, ilerliyoruz.” ifadesini kullandı.

“Şu an nihai sonuçla ilgili tartışmanın bir anlamı yok”

NATO’ya üyelik tartışmasını Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in başlattığı eleştirilerini kabul eden Kombos, , “tartışılmasın demedi. Ancak şu an nihai sonuçla ilgili tartışmanın bir mantığı yok çünkü ne zaman olacağı öngörülemez.” dedi. Kombos, “hedef, Kıbrıs’ın savunma kalkanına hizmet ediyor.” diye konuştu.

Lübnan’da ateşkesin önemli olduğunu, bu hususta kendilerinin de yardım teklifinde bulunduğunu kaydeden Kombos, “Lübnan Silahlı Kuvvetleri’nin rolü büyük. Lübnan güçlerine gerekli malzemeyi göndermek niyetindeyiz. Bunun çok yakında resmen ilan edilmesini umuyorum.” ifadesini kullandı.

Konstantinos Kombos 17 Aralık’ta Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile kahvaltılı çalışma toplantısı yapacağını, aynı dönemde Güney Kıbrıs ile Birleşik Krallık arasında stratejik diyalog gerçekleştirileceğini de söyledi.

Haravgi ise haberi “Dışişleri Bakanı NATO Konusunda Hristodulidis’i Ortada Bırakıyor… “Konstantinos Kombos Meclis Dışişleri Komitesi Önünde ‘İlerliyoruz’ Dedi” başlığıyla aktardı.