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Kombos: NATO’ya üyeliğin kamuoyunda tartışılması için henüz erken

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Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Güney Kıbrıs’ın NATO üyeliğinin kamuoyunda tartışılması için henüz erken olduğunu açıkladı.
Kombos: NATO’ya üyeliğin kamuoyunda tartışılması için henüz erken

“Alphanews” haber sitesinin haberine göre, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, cuma gecesi bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “NATO üyeliği sloganından, fikrin uygulanmasına geçebilmek arasında uzun bir yol olduğunu” belirterek, NATO üyesi ülkelerle uyumun arttırılması yönünde çalıştıklarını vurguladı.

Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmalar sebebiyle Güney Kıbrıs’ın silah programlarının en önemli iki tedarikçisinde, yani Rusya ve İsrail’de sorunlar olduğunu da ifade eden Kombos, caydırıcılık özelliğinin kaybolmaması için başka taraflara yönelmek gerektiğini belirtti.

Kombos, “artık ABD’yle bu ilişkinin mevcut olduğunu, bazı kazanımların edinileceğini umut ettiğini ve eğitim alanında da uyumluluğun mevcut olduğunu” iddia ederken “birçok ülkeyle askeri tatbikatlar gerçekleştirdiklerini, tespit ettikleri unsurun ise personel eğitimindeki farklılık olduğunu ve ABD’yle stratejik diyalog ve işbirliği çerçevesinde çalışabilecekleri bir unsurun da bu olduğunu” ifade etti.

“NATO ülkeleriyle uyumun arttırılması için çalıştıklarını, geleneksel işbirliği yaptıkları Yunanistan ve Fransa’nın da NATO üyesi ülkeler olduklarını” belirten Kombos; “Kıbrıs’ta genellikle sonuç en önce tartışılır. Yarın veya öbür gün NATO’ya resmi başvuru yapacakmışız izlenimi mevcut ve bu gerçekçi değil.

Kombos ayrıca, NATO üyeliği konusunda, Türkiye’nin rolü ve NATO içerisindeki koşullar ve Kıbrıs sorununun nasıl ilerleyeceğinin de göz önüne alınması gereken unsurlardan olduğunu vurguladı.

Politis gazetesi ise, Kombos’un açıklamasına çok kısa yer verirken NATO üyeliği tartışmasının çıkış sebebinin Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in açıklamaları olduğuna dikkat çekti.

Karoyan: “NATO üyeliği tartışması zamansız”

Gazete bir diğer haberinde ise, DİPA Başkanı Marios Karoyan’ın dün yaptığı açıklamada, NATO üyeliği tartışmalarını “zamansız bir tartışma” şeklinde nitelendirdiğini aktardı.

Habere göre Karoyan, partisinin NATO üyesi ülkelerle, özellikle de ABD’yle işbirliğine karşı olmadığını belirtirken, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti karşısındaki tutumu sebebiyle NATO üyeliğinin, NATO kararlarının oybirliğiyle alınıyor olması sebebiyle, şu an için çok zor olduğunu da vurguladı.

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